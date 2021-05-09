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FENERBAHÇE

Enner Valencia uzatmalarda Fenerbahçe'ye hayat verdi eşi gözyaşlarına boğuldu

Fenerbahçe, Enner Valencia'nın son dakikalarda bulduğu golle Ankaragücü'nü 2-1 yendi. Golcü futbolcunun eşi ise Valencia'nın Fenerbahçe'ye hayat verdiği anları sosyal medya hesabından gözyaşları ile paylaştı.

Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe, Süper Lig'in 40. haftasında Ankaragücü'ne konuk oldu. Fenerbahçe, son dakikalarda bulduğu golle rakibini 2-1 yendi ve Beşiktaş'ın da derbide kaybetmesinden sonra rakibi ile puan farkını 2'ye indirdi.

Mutluluk gözyaşları
Ekvadorlu golcü Enner Valencia'nın eşi Sharon Escobar ise ise Valencia'nın gol attığı anları sosyal medya hesabından gözyaşları ile paylaştı. Sharon Escobar'ın paylaşımı Fenerbahçeli taraftarlar tarafından binlerce kez izlendi ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Enner Valencia ve eşi Sharon Escobar

12 gol ve 4 asist
Özellikle Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesiyle birlikte çıkışa geçen Enner Valencia, bu sezon Fenerbahçe'ye 12 gol ve 4 asistlik bir katkıda bulundu.

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