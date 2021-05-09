BIST 1.441
DOLAR 8,23
EURO 10,03
ALTIN 484,79
YEREL

Ankara'da çocuğunun gözü önünde yaptı! Otoyolda dehşeti yaşattı

Demirören Haber Ajansı

ANKARA'da, otoyol kenarında bir kadına şiddet anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının sözlü ve fiziki şiddete uğradığı ve olay yerindeki çocuğun da korkuyla ağladığı görüldü.

Olay, dün akşam üzeri Gölbaşı ilçesinden Ankara-Niğde otoyoluna bağlanan varyantta yaşandı. Kimliği öğrenilemeyen bir kişi, beraberindeki kadını çocuğunun yanında darp etmeye başladı. Otomobilden inen kişi, kadına yol kenarında sözlü ve fiziki saldırıda bulundu. O anlar, yoldan geçen vatandaşların tepkisine neden oldu.

Saldırı anlarını cep telefonu kamerası ile kaydeden bir TIR sürücüsü de korna çalarak, kadını darp eden kişiye tepki gösterdi. Saldırgan bu sefer de TIR sürücüsünün üzerine yürüdü. Görüntülerdeki kız çocuğunun da olay sırasında panik içinde ağladığı görüldü. Görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kadın ve Erkeklerde Üreme: Şaşırtıcı Rakamlar
Afganistan'da bombalı saldırı: 40 kişi öldü
NASA paylaştı! Uzayda yankılanan sesi tüm dünyaya dinlettiler
Ebru Yaşar zirveye yerleşti 2021 düğünlerinin şarkısı 'Ben Bilmem'
Fatma Şahin'in duygusal anları! Anne şiirlerini okurken gözyaşlarını tutamadı
Kuzu gerdan etinden düğün çorbası tarifi. Yemeğe doyamayacaksınız!
Beşiktaş Balmumcu'da 11 aracın karıştığı akılalmaz kaza kamerada
Serdar Ortaç koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı
Akıncı 20. bölüm fragmanı (Sezon finali)
Sefirin Kızı 52. bölüm fragmanı (Final)
Yorumlar