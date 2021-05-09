10-16 Mayıs haftalık Koç burcu yorumları pazartesi akşamına dikkat!

Bu hafta Koç burcunu neler bekliyor? İşte sizler için haftalık Koç burcu yorumu...

10-16 Mayıs haftası Koç burcunu neler bekliyor? Pazartesi, salı ve çarşamba öğlene kadar Ay Boğa burcunda demek ki hesap, kitap içerisinde olacaksınız yada kariyerle ilgili planlar yapıyorsunuz. Pazartesi akşamı bir Ay Uranüs kavuşumu yaşanacak buda sizleri fevri yapabilir dikkat!

Bu Salı akşamı Boğa burcunda bir Yeniay gerçekleşecek yani önümüzdeki dönem finansal ve kariyerle ilgili konular gündeminizde olacak. Çarşamba öğleden sonra cumartesi sabahına kadar Ay İkizler burcunda yani zihniniz çok yoğun olacak.