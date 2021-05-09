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Revani nasıl yapılır eşsiz lezzet!

Bu akşam şöyle güzel bir portakallı revani yapmaya ne dersiniz? İşte sizler için tarifi...

Revani çok eski tarihlerden beri yapılan bir Ortadoğu tatlısı. Tam kıvamında keki, portakal ve şerbetiyle revani çoğu insanın favori tatlıları arasında yer alıyor. Revani kekini tutturmak bazen zor olsa da bu tarif sayesinde muhteşem bir tatlı yapacağınıza emin olun. Sünger tatlısı olarak da adlandırılan revani tadıyla sizi mest edecek. Daha fazla bekletmeden revani tarifini paylaşıyoruz. İşte muhteşem revani tatlısı tarifi...

Malzemeler;

Şerbeti için; 3 su bardağı şeker, 3.5 su bardağı şeker, Çeyrek limonun suyunu ekliyoruz, Kek için; 4 adet yumurta 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, 1.5 su bardağı irmik, 1 su bardağı un, 1 Paket kabartma tozu, 1 Paket şekerli vanilin, Portakal kabuğu rendesi, 2 kaşık sıvı yağ, 1 adet portakal suyu, Süsü için; Hindistan cevizi tozu, Şam fıstığı tozu.

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