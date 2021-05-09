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10-16 Mayıs haftalık İkizler burcu yorumları o güne dikkat!

10-16 Mayıs haftası İkizler burcunu neler bekliyor? Astrolog Uyur Gür sizler için yorumladı!

Pazartesi, salı ve çarşamba öğlene kadar Ay Boğa burcunda demek ki duygusal ve içe dönük olacaksınız. Pazartesi günü Ay Uranüs kavuşumu yaşanacak buda sizleri gergin ve sinirli yapabilir aman dikkat!

Salı akşamı Boğa burcunda bir Yeniay gerçekleşecek bu Yeniay sizler için önümüzdeki dönemde bilinç altı konuları, kendinizle yüzleşmeler bunlar oldukça dikkat çekecek! Çarşambadan cumartesiye kadar Ay İkizler burcunda demek ki duygularınız ifade ediyorsunuz ve sosyalsiniz.

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