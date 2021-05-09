Kanal Fırat'ın canlı yayında sinkaflı küfür skandalı! Spiker şaştı kaldı

Kanal Fırat'ın canlı yayınında Elazığ'ın sorunlarını tartışan konuklar, Elazığ Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şevket Toraman'ın sinkaflı sözleri sonrası ne yapacaklarını şaşırdı.

Elazığ'ın sorunlarının konuşulduğu Kanal Fırat canlı yayınında ilginç anlar yaşandı. Elazığ'la ilgili sorunları anlatan ve durumun kötü olduğundan bahseden Elazığ Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şevket Toraman, ağzından kaçırdığı küfürle sosyal medyada gündem oldu.



Elazığ'ın sorunlarını anlatan Şevket Toraman, "Başkanım Elazığ y..... yemiş. Elazığ şu an bitmiş" ifadelerini kullanmasının ardından Kanal Fırat Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık, gülmemek için kendini zor tuttu. Diğer konuklar da ne yapacağı şaşırdı.