BIST 1.441
DOLAR 8,24
EURO 10,03
ALTIN 485,64
MEDYA

Çukur 128. bölüm fragmanı: 4. sezon 36. bölüm

Çukur dizisi 128. bölüm (4. sezon 36. bölüm) fragmanı yayınlandı. Çukur'un bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Çukur 10 Mayıs 2021 Pazartesi akşamı Show TV'de...

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır.

Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. 'Ölene kadar mutlu' olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır.

Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İğrenç milletvekili! 'Koronavirüsün tek ilacı bu' deyip inek idrarı içti ve satışa çıkardı
Ankara'da kadının lokantada yaptığı sosyal medyayı karıştırdı! İşte o anlar
İnanması güç ama gerçek! Ekonomist Demirtaş açıkladı kadın hormonu verilen erkekler
İstanbul'da Anneler Günü'nde balkonda dehşeti yaşadı! Feryat figan yardım istedi
Kamerada ortaya çıkınca itiraf etti! İstanbul'da muhasebecinin tuvalet planı suya düştü
Mersin'de bisikletle giderken hayatının şokunu yaşadı! Bacağına bakınca...
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 17 yıldır muhtarlık yapan Şafak Karakeskin'e ziyaret
Revani nasıl yapılır eşsiz lezzet!
10-16 Mayıs haftalık İkizler burcu yorumları o güne dikkat!
Pazara maskesiz girmeye çalıştı, "Bu benim yasal hakkım" diyerek kendisini savundu
Yorumlar