BIST 1.441
DOLAR 8,23
EURO 10,03
ALTIN 484,79
DÜNYA

İğrenç milletvekili! 'Koronavirüsün tek ilacı bu' deyip inek idrarı içti ve satışa çıkardı

HİNDİSTAN'dan mide bulandıran bir haber geldi. Her gün yüz binlerce insanın koronavirüse yakalandığı Hindistan'da tepki çeken görüntüler ortaya çıktı. Bir milletvekili, "koronanın çaresi" diyerek inek idrarı içti. Şişelenen inek idrarı satışa çıkarıldı.

Dünya çapında 158 milyondan fazla insana bulaşan ve 3.2 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan korona virüsün merkez üssü Hindistan’da mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı.

Hindistan yönetiminin salgına karşı etkisiz yöntemlerle müdahale etmeye çalışmasıyla birlikte vaka sayılarında çok ciddi bir artışın görüldüğü ülkede güncel verilere göre 22 milyondan fazla insana korona virüsünün bulaştığı, 242 binden fazla insan da korona virüsü sebebiyle yaşamını yitirdi.

Karışımı kameralar karşısında hazırlayan milletvekili, bunun sabahları tok karnına içilmesi gerektiğini söyledi.

İnek idrarını içip sosyal medyadan paylaştı

Vaka sayısının artmasından ardından Hindistan’da görevli bir milletvekili tartışma yaratan bir video paylaştı. Kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı videoda milletvekili Surendra Singh, inek idrarı içti. İnek idrarının corona virüsünden diyabete birçok hastalığa iyi geldiğini iddia eden Singh, kameraların karşısında inek idrarını suyla karıştırmak gerektiğini söyledi.

Singh, “Bunu tokken değil açken içmelisiniz. Üstelik bu karışımı tükettikten yarım saat sonra hiçbir şey içmeyin” dedi. Bunun şişelenmiş versiyonlarının da piyasada olduğunu öne süren Singh, “Bu karışım sıvı ya da kapsül şeklinde de satışta” dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ankara'da kadının lokantada yaptığı sosyal medyayı karıştırdı! İşte o anlar
Antalya'da 2 metrelik sopayla sağa sola saldırdı! Sebebi ise bakın ne
İstanbul'da Anneler Günü'nde balkonda dehşeti yaşadı! Feryat figan yardım istedi
Kanal Fırat'ın canlı yayında sinkaflı küfür skandalı! Spiker şaştı kaldı
Mersin'de bisikletle giderken hayatının şokunu yaşadı! Bacağına bakınca...
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 17 yıldır muhtarlık yapan Şafak Karakeskin'e ziyaret
Revani nasıl yapılır eşsiz lezzet!
10-16 Mayıs haftalık İkizler burcu yorumları o güne dikkat!
Pazara maskesiz girmeye çalıştı, "Bu benim yasal hakkım" diyerek kendisini savundu
Kafe baskınında şoke eden görüntü! Bir yanda nargile bir yanda fizik tedavi
Yorumlar 3 yorum