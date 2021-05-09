İğrenç milletvekili! 'Koronavirüsün tek ilacı bu' deyip inek idrarı içti ve satışa çıkardı

HİNDİSTAN'dan mide bulandıran bir haber geldi. Her gün yüz binlerce insanın koronavirüse yakalandığı Hindistan'da tepki çeken görüntüler ortaya çıktı. Bir milletvekili, "koronanın çaresi" diyerek inek idrarı içti. Şişelenen inek idrarı satışa çıkarıldı.

Dünya çapında 158 milyondan fazla insana bulaşan ve 3.2 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan korona virüsün merkez üssü Hindistan’da mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı.

Hindistan yönetiminin salgına karşı etkisiz yöntemlerle müdahale etmeye çalışmasıyla birlikte vaka sayılarında çok ciddi bir artışın görüldüğü ülkede güncel verilere göre 22 milyondan fazla insana korona virüsünün bulaştığı, 242 binden fazla insan da korona virüsü sebebiyle yaşamını yitirdi.

Karışımı kameralar karşısında hazırlayan milletvekili, bunun sabahları tok karnına içilmesi gerektiğini söyledi.

İnek idrarını içip sosyal medyadan paylaştı

Vaka sayısının artmasından ardından Hindistan’da görevli bir milletvekili tartışma yaratan bir video paylaştı. Kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı videoda milletvekili Surendra Singh, inek idrarı içti. İnek idrarının corona virüsünden diyabete birçok hastalığa iyi geldiğini iddia eden Singh, kameraların karşısında inek idrarını suyla karıştırmak gerektiğini söyledi.

Singh, “Bunu tokken değil açken içmelisiniz. Üstelik bu karışımı tükettikten yarım saat sonra hiçbir şey içmeyin” dedi. Bunun şişelenmiş versiyonlarının da piyasada olduğunu öne süren Singh, “Bu karışım sıvı ya da kapsül şeklinde de satışta” dedi.