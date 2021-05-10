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POLİTİKA

Ali Babacan'dan Abdullah Gül itirafı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir dönem oldukça tartışılan ortak aday konusunda ilk kez konuştu. Babacan, Abdullah Gül ile muhalefet parti liderlerinin cumhurbaşkanlığı adaylığı için pazarlık yaptığını söyledi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2008'de Abdullah Gül'ün muhalefetin ortay aday olması için muhalefetle yürütülen pazarlığı ilk kez açıkladı.

2018'deki cumhurbaşkanlığı seçimleri için yürütülen pazarlıkların tam ortasında olduğunu söyleyen Babacan, yaşanan süreci kötü bir tecrübe olarak nitelendirdi. Halk TV'de katıldığı canlı yayında bu girişimin başarılı olmaması nedeniyle ülkenin 5 yıl kaybettiğini iddia eden Babacan, bu sürecin detayına girmek istemediğini söyledi. Babacan, muhalefet partilerinin teklifi kendilerinin getirdiğini ancak bu sözün arkasında durmadıklarını ileri sürdü.

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