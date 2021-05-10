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DÜNYA

Mescidi Aksa önünde Yahudi sürücü Filistinli göstericiyi aracıyla böyle ezdi

Mescid-i Aksa'nın Aslan Kapısının önünde bir Yahudi yerleşimci, Filistinli göstericiyi arabasıyla ezdi. Filistinli göstericiler Yahudi yerleşimciye saldırmak istedi, olay yerindeki bir polis memuru göstericilere silah çekti.

Mescid-i Aksa'nın Aslan Kapısı önünde Filistinli göstericiler, Yahudi bir yerleşimcinin aracına taş atmaya başladı. Aracın hakimiyetini kaybettiği iddia edilen Yahudi yerleşimci, göstericilerden birini ezdi.

Filistinli göstericilerden oluşan öfkeli bir kalabalık, aracı kaldırıma takılan Yahudi yerleşimcinin etrafını sardı. Tam o sırada bir polis memuru Yahudi yerleşimci ile kalabalık arasına girdi, Filistinli göstericilere silah çekti.

Polis memurunun araya girip silah çekmesi ile öfkeli kalabalık bölgeden uzaklaştı. Ezilen Filistinli gösterici ise sıhhiyeler tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralı göstericinin hayati tehlikede olup olmadığı bilinmiyor.

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