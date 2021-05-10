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MEDYA

Kim Milyoner Olmak İster'de romantik evlilik teklifi

Kim Milyoner Olmak İster'e yarışmacı olarak çıkan Sihirli Annem dizisinde 'Kerem' karakterine hayat veren Michele Cedolin, yarışmadan elendikten sonra stüdyodan ayrılmadan önce sevgilisini yanına çağırarak evlilik teklifi etti. Programda evlilik teklifi aldığı için çok şaşkın olan genç kadın ise "Evet" cevabını verdi.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması dün akşam yayınlanan bölümünde romantik anlar yaşandı.

Sihirli Annem dizisinde 'Kerem' karakterine hayat veren ve şimdilerde eğitim görevlisi olan Michele Cedolin, kendisini desteklemek için stüdyoya gelen sevgilisine herkesi içinde evlilik teklifi etti.

Yarışmacı Michele Cedolin, soruya yanlış cevap verdikten sonra stüdyodan ayrılmadan önce Kenan İmirzalıoğlu'ndan "Ben de bir soru sorabilir miyim?" diyerek söz hakkı istedi. Yerinden kalkarak seyirciler arasında oturan sevgilisi İrem Doğan'ın yanına giden Cedolin, herkesin içinde diz çökerek sevgilisine "Benimle evlenir misin?" dedi. Teklif karşısında şoke olan Doğan, "Evet" diyerek sevgilisine sarıldı.

Gördüğü manzara karşısında hem şaşıran hem mutlu olan sunucu Kenan İmirzalıoğlu ise çifti stüdyonun ortasına çıkartarak tebrik etti. Yarışmadan bambaşka bir heyecan yaşadığını söyleyen yarışmacı, "Soruları cevaplarken aslında benim heyecanım başkaydı" diyerek İmirzalıoğlu ile şakalaştı.

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