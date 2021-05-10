Belen tava nasıl yapılır tadına doyamayacaksınız!

Hatay'ın en güzel lezzetlerinden olan Belen tavayı bu akşam iftar sofralarınıza taşımaya ne dersiniz?

Akşam sofranızda yöresel bir lezzet sunmaya ne dersiniz? Eğer düşünürseniz, Belen tava çok doğru bir tercih olur. Hatay mutfağının meşhur yemeklerinden Belen tavanın yapılışı da çok kolay ve oldukça doyurucu. Et ve sebzeler bir araya geliyor ve fırında nefis bir hal alıyor. Mutlaka iftar yemeğinizde denemenizi öneririz. İşte tarifi...

Malzemeler;

4 adet domates 5 adet yeşil biber 2 adet kırmızı kapya biber 10-12 diş sarımsak 500 gram kuzu eti 50-100 gram kuyruk yağı 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber 1 tatlı kaşığı karabiber 1 tatlı kaşığı kekik 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ 1 yemek kaşığı tereyağ Tuz