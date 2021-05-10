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DÜNYA

Alkollü şahsın elinde tuttuğu bomba patladı! Rusya'daki dehşetin görüntüsü

Demirören Haber Ajansı

RUSYA'da polislere direnen alkollü şahsın elinde tuttuğu bomba infilak etti. Dehşet anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Rusya’nın Spassk-Dalni kentinde yaşanan olayda, alkollü bir şahıs çevreye rahatsızlığı verdiği gerekçesiyle polise ihbar edildi.

Olay yerine gelen polis, alkollü şahısla konuşmaya çalıştığı sırada elinde el bombası olduğunu gördü. Elinde tuttuğu bomba ile polise bir şeyler söyleyen şahıs, bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Bombanın patladığı anlar ise kameralara yansıdı.

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