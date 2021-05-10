Binlerce Filistinli Mescid-i Aksa’ya doğru yürüyüşe geçti
İSRAİL polisi tarafından gerçekleştirilen saldırılara karşı, binlerce Filistinli'nin Mescid-i Aksa’ya gittiği görüldü.
İsrail polisi, yaptığı alçakça saldırılarla Filistin halkını hedef almaya devam ediyor. Sabah namazı vaktinde yapılan müdahalenin ardından binlerce Filistinli'nin, Mescid-i Aksa’ya doğru gittiği görüntüler yayınladı.
İsrail polisi, 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.
Binlerce Filistinli, Mescid-i Aksa'yı korumak için harekete geçti. İsrail'in saldırısına karşı mücadelesini sürdüren Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya gidiş görüntüleri, sosyal medya üzerinden "MescidiAksaOnurumuzdur" etiketiyle paylaşıldı.