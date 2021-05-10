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Binlerce Filistinli Mescid-i Aksa’ya doğru yürüyüşe geçti

İSRAİL polisi tarafından gerçekleştirilen saldırılara karşı, binlerce Filistinli'nin Mescid-i Aksa’ya gittiği görüldü.

İsrail polisi, yaptığı alçakça saldırılarla Filistin halkını hedef almaya devam ediyor. Sabah namazı vaktinde yapılan müdahalenin ardından binlerce Filistinli'nin, Mescid-i Aksa’ya doğru gittiği görüntüler yayınladı.

İsrail polisi, 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Binlerce Filistinli, Mescid-i Aksa'yı korumak için harekete geçti. İsrail'in saldırısına karşı mücadelesini sürdüren Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya gidiş görüntüleri, sosyal medya üzerinden "MescidiAksaOnurumuzdur" etiketiyle paylaşıldı.

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