İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları Ankara'da protesto edildi
İsrail güvenlik güçlerinin Kudüs'teki Şeyh Cerrah ve Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırılarının ardından Gazze'den Batı Kudüs ve Beyt Şems'e Hamas tarafından roket saldırıları düzenlendi. Yaşanan gelişmeler sonrası Ankara'da bir protesto yürüyüşü gerçekleştirildi.
Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları sürerken; bazı sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla sokağa çıkan insanlar, İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırıları protesto etti.