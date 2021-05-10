İntihar teşebbüsünde bulunan Ceyda Ersoy'dan ilk açıklama: Geçmiş olsun mesajı bekledim

Ciciş kardeşler olarak tanınan Ceyda Ersoy'un geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın kendisine iş vermemesine dayanamayıp intihar girişiminde bulunduğu ileri sürüldü. Sağlığına kavuşan Ersoy, yayınladığı videoda kendisine mesaj dahi göndermeyen Ilıcalı'ya sitem etti.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından kardeşi Ceyda Ersoy'un sedyede çekilen bir fotoğrafını paylaşan Esra Ersoy, "Kardeşim 'Acun Ilıcalı bana iş vermiyor' diye intihar etti" dedi. Bu olayla gündeme bomba gibi düşen Ceyda Ersoy, sağlığına kavuştuktan sonra sosyal medya hesabından bir video yayınladı.

Durumunun iyi olduğunu belirten Ceyda Ersoy, "Ben de dünyadayım, sizlerleyim yaşıyorum. 3 saat daha hastaneye yetiştirilmeseymişim ölecekmişim. Ölmedim. Yoğun bakımda komadaymışım. O anlarda değişik haberler çıkmış hakkımda. Acun Ilıcalı beyi çok severim çok saygı duyarım ve çok iyi bir yapımcı. Ben bugüne kadar birçok projede yer aldım fakat kendisiyle hiç çalışmadım. Belki çalışırım, çalışmam bilemiyorum. Fakat bu kadar haberler olmuş ben yoğun bakımdayım, kim olursam olayım onun gibi iyi insandan geçmiş olsun mesajı beklerdim" diyerek sitem etti.