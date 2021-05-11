Yahudilerin 'saldırıya uğradık' oyunu ifşa oldu

Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen bir grup Siyonist Yahudi, kendilerini Filistinli Müslümanlar tarafından saldırıya uğradıkları görüntüsü vermek için üstlerindeki giysileri yırtarken görüntülendi.

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa için Ramazan ayı gergin geçti. Ramazanın başlaması ile Mescid-i Aksa'daki ibadethaneler Filistinlilere kapatıldı, minarelerin ses kabloları kesildi. Çok sayıda Filistinli yerleşimcinin evleri fanatik Yahudiler tarafından işgal edildi. "Kudüs Günü"nde bazı fanatik Yahudilerin, Filistinlilerin saldırıya uğramasına rağmen, gerçeği manipüle ederek, saldırıya uğramış süsü verdikleri anlar kameraya yansıdı.

Fanatik Yahudiler, üzerlerindeki giysileri yırtmaya çalışırken, bazıları da gazetecilere manipülasyonun haberleştirilmesini talep etti. Öte yandan, İşgalci İsrail polisi Mescid-i Aksa'da yatsı namazı kılan masum Filistinlilere saldırmış, 300'ün üzerinde Filistinli yaralanmıştı. Saldırılarını sürdüren İsrail'e Mescid-i Aksa baskını nedeniyle Filistinliler tepki göstermiş, protestolara başlanmıştı.