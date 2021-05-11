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Patates çorbası nasıl yapılır bu tarife bayılacaksınız!

Bu akşam iftar sofralarınızda patates çorbasını denemeye ne dersiniz? İşte sizler için tarifi...

Akşam yemeği için farklı bir tarif hazırlamak isterseniz, patates çorbası tam size göre. Patatesin enfes lezzetiyle bu çorba tarifi listenizin favorisi olacak. Pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz patates çorbası tam bir vitamin deposu. Siz de evinizde bu nefis çorbayı denemek isterseniz, işte tarifi... Afiyet olsun.

Malzemeler;

1 adet soğan, 2 adet patates, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 3 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı un, 3 su bardağı su, 2 su bardağı et suyu, Terbiyesi için; 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 adet yumurta sarısı yarım limon suyu.

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