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DÜNYA

CNN sunucusu ile Filistinli genç arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu

KUDÜS'teki olayların nedeni olarak Filistinlileri göstermeye çalışan CNN spikeri, hiç beklemediği bir soruyla karşılaştı. Filistinli gencin sorusunu duyan spiker, önce sessizliğe büründü sonra da geçiştirmeye çalıştı.

İsrail, işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göçle tehdit etmeyi sürdürüyor.

Mahalle yakınlarına gelen yüzlerce Yahudi yerleşimci, çevreden yapılan çağrılar üzerine Filistinli gençlerin bölgeye gelmesiyle uzaklaşmak zorunda kalmıştı. CNN International, Şeyh Cerrah'ta yaşananları aktarırken Filistinli yazar Muhammed El-Kurd'u görüntülü bağlantıyla canlı yayına aldı.

Söz konusu mahallede İsrail zorbalığına karşı direnen Filistinlileri şiddetin kaynağı gibi göstermeye çalışan CNN spikeri ile El-Kurd arasındaki diyalog, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Spikerin zor anları
CNN spikeri, "Şu anda sizinle ve diğer ailelerle birlikte patlak veren şiddetli protestoları destekliyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

Filistinli genç, "Benim ve ailemin şiddetle mal ve mülküne el konulmasını destekliyor musunuz?" karşılığını verdi. Hiç beklemediği tepkiyle karşı karşıya kalan spiker, bir süre sessizliğe büründü.

Yeniden sordu
Spiker, daha sonra sorusunu değiştirerek, "Aileni desteklemek için gerçekleşen protestoları destekliyor musun diye soruyorum." ifadesini kullandı.

El-Kurd, "Etnik temizliğe karşı yapılan protestoları destekliyorum." şeklinde cevapladı.

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