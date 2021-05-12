Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz gözaltına alındı
Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş ile Fatih Karagümrük arasında oynanan maçın ardından stat koridorunda olay çıktı.
Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın kazanmasıyla son haftaya rakibiyle 81 puanla eşit şekilde girdi.
Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş ile Fatih Karagümrük arasında oynanan maçın ardından stat koridorunda olay çıktı.
Takım otobüsüne giden Ndao ile Ghezza'ın menajeri Hakan Korkmaz arasında çıkan tartışmada, Karagümrüklü oyuncu Koray Altınay araya girdi. Yaşanan gelişmenin ardından Ndao, Hakan Korkmaz'dan şikayetçi olurken, spor şubeye bağlı polisler Korkmaz'ı gözaltına aldı.