Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'ın olay ses kaydı ortaya çıktı! Küfürler havada uçuştu

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'le 15 ay evli kaldıktan sonra boşanan Feyza Aktan'ın ortaya çıkan ses kayıtları magazin gündemine bomba gibi düştü. Söylemezsem Olmaz programında Seren Serengil tarafından yayınlanan kayıtları dinleyenler duyduklarına inanamadı. Feyza Aktan'ın ses kaydından bakıcıya ağza alınmayacak küfürler ettiği duyuldu.

2018 yılında nikah masasına oturan Özcan Deniz ve Feyza Aktan çifti 15 ay sonra boşanma kararı aldı. Tek celsede evlilikleri biten ünlü çiftten Feyza Aktan şiddete uğradığı iddiasında bulunurken Özcan Deniz de oğlu Kuzey'in kendisine gösterilmediğini öne sürerek velayet davası açtı.

Geçtiğimiz gün Söylemezsem Olmaz programına video gönderen çiftin oğlu Kuzey'in bakıcısı Naz, Feyza Aktan hakkında 'Evde Kuzey'le çok aç kalıyorduk. Sürekli komşulara ve arkadaşlarına gönderiyordu. 'Özcan'a söyleme seni işten atarım' diye tehdit ediyordu. Sürekli yalnız ve aç bırakıp arayıp sormuyordu. Gece geç geliyordu. Kuzey benimle yatıyordu. Kuzey'e ilgisi ve anne sevgisi yoktu. Benim en büyük hatam evlenip çocuk yapmak diyordu' demişti.

Bugün ekrana getirilen Söylemezsem Olmaz programında Seren Serengil, Feyza Aktan'ın ses kayıtlarını yayınladı. Aktan'ın bakıcı Naz'a ağza alınmayacak şeyler söylediği ses kaydı magazin gündemine bomba gibi düştü.