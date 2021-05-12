BIST 1.445
DOLAR 8,32
EURO 10,10
ALTIN 490,19
GÜNCEL

Hırsızdaki rahatlığa bak hele! Evi talan edip 10 bin liralık eşya çaldı o anlar kamerada

OSMANİYE'de bir evden 10 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan hırsızlık şüphelisi 2 kadını, eve yerleştiren gizli kamera ele verdi. Kadınlardan biri tutuklanırken firari olan kadını yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 20 Nisan 2021 tarihinde Esenevler Mahallesi’nde bulunan bir evde meydana geldi. Öğretmen olan çift evlerine döndüklerinde evin dağıtılmış olduğunu ve ziynet eşyalarının yerinde olmadığını gördü. Hırsız girdiği düşüncesiyle odalara yerleştirilen gizli kameralardan kayıtları izleyen çift, iki kadının eve girip, ziynet eşyası aradıklarını gördü.

Evlerine hırsız girdiğini beyan eden çift, polisten yardım istedi. İhbar üzerine hırsızlık olayının yaşandığı eve Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Eve yerleştirilen kameradaki görüntüleri titizlikle izleyen ekipler hırsızlık şüphelisi iki kadının E.K. ve B.U. olduğunu belirledi.

Şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında yapılan fiziki takip sonucunda E.K. isimli kadın yakalandı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari olan hırsızlık şüphelisi B.U. isimli kadını yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Habertürk'te Ali Babacan tartışması!
Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz gözaltına alındı
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Yıldırım operasyonunda 5 PKK'lı terörist öldürüldü
CNN sunucusu ile Filistinli genç arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu
Deva Partisi üyelerine uyarı! Yarın sizi de bırakıp gidebilir!
Filistinliler, İsrail askerlerine karşı ellerinde Türk bayrakları ile mücadele ediyor!
Babacan'a en güzel yakıştırma! Muhsin Yazıcıoğlu yıllar önce bakın ne demiş
Filistinli küçük çocuğun şehit olan babasına vedası yürekleri dağladı
Avukata sokak ortasında saldırı dehşeti kamerada! Yumruk, tekme ve silah kabzası ile öldüresiye...
Patates çorbası nasıl yapılır bu tarife bayılacaksınız!
Yorumlar