Ciciş Ceyda, intihar girişiminden sonra sahalara hızlı döndü

Kısa bir süre önce intihar teşebbüsünde bulunan Ceyda Ersoy, ''Gülelim'' notuyla paylaştığı esprili videoda Bahar Candan'ı 'ti'ye aldı.

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın kendisine iş vermemesine dayanamayıp intihar girişiminde bulunan Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy, kendini toparladı ve sahalara hızlı bir dönüş yaptı.

Kişisel sosyal medya hesabı Instagram'dan video paylaşan Ceyda Ersoy, ''Bahar Candan bir S-Tİ-LAH. Kafamın üzerindeki şeyden silah olduğumu anlayabilirsiniz ama o slihı kendime çevirmemem gerekiyor. O yüzden Bahar Candan, bir S-Tİ-LAH.'' şeklinde ifadeler kullanarak Bahar Candan'la dalga geçti.