Tel tel kadayıf tatlısı nasıl yapılır?

Bayrama saatler kala hazırlıklar başladı. Bizde sizler için bugün tel tel bir kadayıf tarifi hazırladık. İşte sizler için tarifi...

Bugün sizler için tel tel ayrılan, ağızda dağılan tel kadayıf tatlısını seçtik. İster fıstıklı isterseniz de cevizli yapacağınız tel kadayıf tatlısına herkes bayılacak. Bayramda sofralarınıza da kadayıfın çok yakışacağınız düşünüyoruz. İşte sizler için eşsiz lezzet kadayıf tarifi...

Malzemeler;

3 Su bardağı su, 3 Su bardağı şeker, 500 gram kadayıf, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı eritilmiş tereyağı, 3 su bardağı ceviz.