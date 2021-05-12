BIST 1.441
DOLAR 8,33
EURO 10,11
ALTIN 491,12
BİLİM - TEKNOLOJİ

TSK için yeni roketatar sistemi tek sette 12 roket ateşliyor

Anadolu Ajansı

ROKETSAN ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından geliştirilen 107 milimetre Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için hazır hale getirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türk savunma sanayisinin kabiliyetlerini birleştirerek Mehmetçik'e sahada hızlı çözümler sunduğunu bildirdi.

Demir, "BMC üretimi Vuran aracına entegre edilen 107 milimetre ÇNRA test atışında hedefi başarıyla vurdu. Tek sette 12 roket ateşleyen ÇNRA'lı Vuran TSK’nın emrinde." ifadelerini kullandı.

İsmail Demir, paylaşımında, sistemi geliştiren ROKETSAN ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunu da etiketledi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'ın olay ses kaydı ortaya çıktı! Küfürler havada uçuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Baramı mesajı! Bayram sonrası normalleşiyoruz
Osmaniye'de bir kadın 5. kattan ölüme böyle atladı! Komşuların çığlıkları kamerada
Hırsızdaki rahatlığa bak hele! Evi talan edip 10 bin liralık eşya çaldı o anlar kamerada
Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz gözaltına alındı
Tel Aviv’e roket saldırısı: 1 ölü, 6 yaralı
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Yıldırım operasyonunda 5 PKK'lı terörist öldürüldü
CNN sunucusu ile Filistinli genç arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu
Ali Babacan tek tek itiraf etti. Bakın nasıl ihanet etmiş!
Deva Partisi üyelerine uyarı! Yarın sizi de bırakıp gidebilir!
Yorumlar