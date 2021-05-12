BIST 1.441
DOLAR 8,43
EURO 10,18
ALTIN 493,03
GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İslam düşmanlığına tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Final Programı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koronavirüs kadar tehlikeli olan İslam düşmanlığı virüsü özellikle Avrupa ülkelerinde hızla yayılıyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Birleşmiş Milletler kürsüsünden yıllardır dile getirdiğimiz 'Dünya 5'ten büyüktür' çağrımızın haklılığına hep birlikte şahitlik ettik. Koronavirüs kadar tehlikeli olan İslam düşmanlığı virüsü özellikle Avrupa ülkelerinde hızla yayılıyor.

6 milyonu Türk olmak üzere 35 milyon Müslümanın yaşadığı Avrupa, bugün kardeşlerimiz için giderek bir açık hava hapishanesine dönüşüyor. Geldiğimiz noktada durum, ürkütücü bir hal almış, Avrupa'da yaşayan Müslümanlar için ciddi bir güvenlik tehdidine dönüşmüştür.

Tartışmalı tasarıya tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'da gündemde olan ve İslam karşıtı olarak nitelendirilen yasa tasarısına da tepki gösterdi. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u uyarırken, tasarı için "Fransız demokrasisine indirilmiş bir giyotin" ifadesini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İsrail, Gazze’de çok katlı bir binayı daha vurdu!
İsrailli elçiye 'Neden çocukları öldürüyorsunuz' sorusu! BBC sunucusu gerçekleri yüzüne vurdu
Gazze'den İsrail'e roket atışları böyle görüntülendi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan Süper Lig önerisi!
Tel tel kadayıf tatlısı nasıl yapılır?
TSK için yeni roketatar sistemi tek sette 12 roket ateşliyor
Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'ın olay ses kaydı ortaya çıktı! Küfürler havada uçuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Baramı mesajı! Bayram sonrası normalleşiyoruz
Kerem Bürsin'den Hande Erçel açıklaması! Kerem Bürsin dalga konusu oldu
Osmaniye'de bir kadın 5. kattan ölüme böyle atladı! Komşuların çığlıkları kamerada
Yorumlar