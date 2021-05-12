Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İslam düşmanlığına tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Final Programı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koronavirüs kadar tehlikeli olan İslam düşmanlığı virüsü özellikle Avrupa ülkelerinde hızla yayılıyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Birleşmiş Milletler kürsüsünden yıllardır dile getirdiğimiz 'Dünya 5'ten büyüktür' çağrımızın haklılığına hep birlikte şahitlik ettik. Koronavirüs kadar tehlikeli olan İslam düşmanlığı virüsü özellikle Avrupa ülkelerinde hızla yayılıyor.

6 milyonu Türk olmak üzere 35 milyon Müslümanın yaşadığı Avrupa, bugün kardeşlerimiz için giderek bir açık hava hapishanesine dönüşüyor. Geldiğimiz noktada durum, ürkütücü bir hal almış, Avrupa'da yaşayan Müslümanlar için ciddi bir güvenlik tehdidine dönüşmüştür.

Tartışmalı tasarıya tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'da gündemde olan ve İslam karşıtı olarak nitelendirilen yasa tasarısına da tepki gösterdi. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u uyarırken, tasarı için "Fransız demokrasisine indirilmiş bir giyotin" ifadesini kullandı.