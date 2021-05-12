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DÜNYA

İsrailli elçiye 'Neden çocukları öldürüyorsunuz' sorusu! BBC sunucusu gerçekleri yüzüne vurdu

İSRAİL Büyükelçisi Hotovely, katıldığı canlı yayında aldığı sorular karşısında zor anlar yaşadı. 'Neden çocukları öldürüyorsunuz' sorusuna Hotovely 'Çocuklara ateş açmıyoruz' savunması yaptı. Oysa ki hayatını kaybedenlerin 14'ü çocuk...

İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely, BBC'de katıldığı canlı yayında zor anlar yaşadı. Hotovely, sorular karşısında Filistinlilere yönelik kanlı saldırıları savunmaya çalıştı.

İsrailli büyükelçiye zor soru
BBC sunucusu, "Ateş açtığınızda çocukların öldüğünü neden kabul etmiyorsunuz? Neden camilere ateş açıyorsunuz?" diye sordu.

İsrailli büyükelçi, dünyanın gözü önünde yaşanan kanlı saldırıları, "Çocuklara ateş açmıyoruz. Çocuklarımızı, öldürmeye çalışan radikal bir terör örgütünü hedef alıyoruz." şeklinde aktarmaya çalıştı.

Filistinli çocuklara 'hedef' dedi
Büyükelçi Hotovely, Filistinli çocukları "hedef" olarak kabul ettiklerinin itirafını yaptı.

"Bunun bir saldırı olduğunu kabul etmeniz lazım"
Bunun üzerine BBC sunucusu, "Camilere ateş açtınız. İbadet eden insanlara; toma, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale ettiniz. Bunun bir saldırı olduğunu kabul etmeniz lazım." karşılığını verdi.

Hayatını kaybedenlerden 14'ü çocuk
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 10 Mayıs Pazartesi gününden bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda ölü ve yaralı sayısının arttığını bildirdi.

İsrail saldırılarında 14'ü çocuk, 5'i kadın olmak üzere 56 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, yaralı sayısının ise 335'e çıktığı kaydedildi.

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