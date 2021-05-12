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DÜNYA

Gazze'den İsrail'e roket atışları böyle görüntülendi

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyine hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası bölgedeki direniş grupları roket atışlarıyla karşılık verdi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, İsrail'in güneyindeki Dimona ve Aşdod kentleri ile Gazze açıklarındaki bir gaz platformunu onlarca roketle hedef aldığını duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Dimona kentine 15, Aşdod kentinde de 50 roket atışı gerçekleştirildiği belirtildi.

Öte yandan İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 14'ü kadın, 5'i çocuk olmak üzere 56'ya yükseldi.

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