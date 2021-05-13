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YEREL

Kocaeli Kartepe'de 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de ağır yaralandığı kaza kamerada

Demirören Haber Ajansı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin beton elektrik direğine çarpması sonucu sürücü Mehmet Yılmaz hayatını kaybetti, yanındaki Yunus Emre Başaran ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. 

Kaza, dün Suadiye Mahallesi Çepni Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Yılmaz yönetimindeki 41 NZ 516 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazayı görenler durumu sağlık, itfaiye ve polise bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Mehmet Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralı Yunus Emre Başaran hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, savrulduktan kısa süre sonra beton elektrik direğine çarptığı görülüyor.

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