BIST 1.441
DOLAR 8,49
EURO 10,27
ALTIN 497,02
GÜNCEL

Soluk borusuna şeker kaçan çocuğu imam kurtardı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde soluk borusuna şeker takılması sonucu boğulma tehlikesi geçiren çocuğun hayatını markete gelen imam kurtardı.

Olay, dün akşam Fırat Mahallesi Ceylanpınar Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Gıda malzemesi almak için ailesiyle markete gelen ismi öğrenilemeyen 4-5 yaşlarındaki bir erkek çocuğu bayram şekerini ağzına attı. Şeker bir süre sonra çocuğun soluk borusuna kaçtı.

Çocuğun nefes alamadığını fark eden ailenin telaşlandığını gören imam duruma anında müdahale etti. Nefes alamayan çocuğu kucağına alan imam Emrullah Anuştekin, çocuğun baş kısmını yere doğru uzatarak göğüs kısmına baskı yaptı.

Çocuğun soluk borusuna kaçan şekerin çıkmasını sağlayan Emrullah Anuştekin’in müdahalesi sonrası çocuk nefes almaya başladı. Anuştekin’in bu hayati müdahalesi takdirle karşılandı. Olay anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Eşinin elini öpen şarkıcı Petek Dinçöz bayram harçlığını az buldu
Mars helikopteri Ingenuity’nin üçüncü uçuşunun 3D videosu yayınlandı
Gazze saldırısını protesto için İsrail Konsolosluğu önünde arabalarını ateşe verdiler
“Laf atma” kavgası meydan savaşına döndü, eline sopayı alan kavgaya koştu...Taşlı sopalı kavga kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik ile bayramlaştı
Fanatik Yahudiler bir sürücüyü linç etti! Sürücü kanlar içinde kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İslam düşmanlığına tepki
İsrail, Gazze’de çok katlı bir binayı daha vurdu!
İsrailli elçiye 'Neden çocukları öldürüyorsunuz' sorusu! BBC sunucusu gerçekleri yüzüne vurdu
Kadıköy'de takside çay içen kadından taksiciye 'gereken dersi verecekler' tehdidi
Yorumlar