İsrail'in Gazze'ye yağdırdığı füzeler gazetecileri teğet geçti

Gazze'de görev yapan gazeteciler, zorlu koşullar altında çalışıyor. Kimi füzeler onları da teğet geçiyor. Günlerdir yoğun bombardıman altındaki kentte bir kulenin vurulduğu anlarda Al Jazeera kanalı muhabiri, yakınlardaki bir binanın çatısında canlı yayındaydı.

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyine ve orta kesimlerine hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada; İsrail saldırılarında 11 kişinin daha şehit olduğu aktarıldı. Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısı 83'e yükseldi. Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 17'sinin çocuk, 7'sinin de kadın olduğu, yaralı sayısının da 487'ye ulaştığı ifade edildi.

Günlerdir yoğun bombardıman altındaki kentte bir kulenin vurulduğu anlarda Al Jazeera kanalı muhabiri, yakınlardaki bir binanın çatısında canlı yayındaydı.