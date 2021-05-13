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Boğa burcu 17-23 Mayıs haftalık burç yorumları ailevi konular ön planda!

Bu hafta Boğa burcunu neler bekliyor? İşte sizler için haftalık Boğa burcu yorumu...

17-23 Mayıs haftası Boğa burcunu neler bekliyor? Haftaya başlarken Ay Yengeç burcunda demek ki zihniniz çok yoğun olacak. Pazartesi öğleden sonra Ay Aslan burcuna geçiş yapacak ve ailevi gündemler, aileden gelecek haber oldukça dikkat çekecek.

Salı akşamı bir Ay Satürn karşıtlığı yaşanacak buda sizlerin kendinizi mutsuz ve bastırılmış hissedeceğinizi gösteriyor dikkat edin! Perşembeden cumartesiye kadar Ay Başak burcunda buda demek oluyor ki keyfiniz yerine gelcek aşk hayatınız gündemde olabilir yükselen Boğa'lar.

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