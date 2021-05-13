BIST 1.441
DOLAR 8,50
EURO 10,27
ALTIN 498,40
İNTERNETHABER TV

Koç burcu 17-23 Mayıs haftalık burç yorumları salı akşamına dikkat!

17-23 Mayıs haftası Koç burcunu neler bekliyor? İşte sizler için 17-23 haftası Koç burcu yorumu...

Haftaya başlarken Ay Yengeç burcunda olacak demek ki haftanın ilk günü duygusal olacaksınız. Pazartesi öğleden sonra Ay Aslan burcuna geçecek ve aşk hayatınız ön plana çıkacak.

Salı akşamı bir Ay Satürn karşıtlığı yaşanacak buda sizleri mutsuz ve depresif yapabilir. Perşembeden cumartesiye kadar Ay Başak burcunda olacak buda demek oluyor ki iş konuları gündeminizde olacak.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kocaeli Kartepe'de 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de ağır yaralandığı kaza kamerada
Soluk borusuna şeker kaçan çocuğu imam kurtardı
Mars helikopteri Ingenuity’nin üçüncü uçuşunun 3D videosu yayınlandı
Bayrampaşa’da boşanma aşamasındaki karısını kaçırıp, ailesini ezdi! Çığlıklarına yataktan fırladı
“Laf atma” kavgası meydan savaşına döndü, eline sopayı alan kavgaya koştu...Taşlı sopalı kavga kamerada
Sevgilisini darbedip zorla kaçırmak isterken yakalandı, CD ve arabasının derdine düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik ile bayramlaştı
Fanatik Yahudiler bir sürücüyü linç etti! Sürücü kanlar içinde kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İslam düşmanlığına tepki
İsrail, Gazze’de çok katlı bir binayı daha vurdu!
Yorumlar