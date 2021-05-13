Koç burcu 17-23 Mayıs haftalık burç yorumları salı akşamına dikkat!

17-23 Mayıs haftası Koç burcunu neler bekliyor? İşte sizler için 17-23 haftası Koç burcu yorumu...

Haftaya başlarken Ay Yengeç burcunda olacak demek ki haftanın ilk günü duygusal olacaksınız. Pazartesi öğleden sonra Ay Aslan burcuna geçecek ve aşk hayatınız ön plana çıkacak.

Salı akşamı bir Ay Satürn karşıtlığı yaşanacak buda sizleri mutsuz ve depresif yapabilir. Perşembeden cumartesiye kadar Ay Başak burcunda olacak buda demek oluyor ki iş konuları gündeminizde olacak.