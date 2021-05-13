İkizler burcu 17-23 Mayıs haftalık burç yorumları o güne dikkat!

17-23 Mayıs haftası İkizler burcunu neler bekliyor? İşte sizler için haftalık İkizler burcu yorumu.

Haftaya başlarken Ay Yengeç burcunda olacak demek ki duygusal olacaksınız. Pazartesi öğleden sonra Ay Aslan burcuna geçiş yapacak yani kararlar, planlar, fikirleriniz olacak.

Salı akşamı bir Ay Satürn karşıtlığı yaşanacak buda sizler mutsuz ve depresif yapabilir yükselen İkiz'ler. Perşembeden cumartesiye kadar Ay Başak burcunda olacak buda demek oluyor ki ailevi konular dikkat çekecek.