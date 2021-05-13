Tekirdağ'da pompalı tüfekli çatışma 2 yaralı 7 gözaltı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde husumetli 2 grubun arasında çıkan pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı. Yaralılardan birinin ekmek almaya giderken kavganın ortasında kaldığı öğrenilirken; olay yerinde yapılan incelemede 80 boş kovan bulundu.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesi Hacıevhat Mahallesi TOKİ konutlarında meydana gelen olayda; husumetli olduğu iddia edilen N.O. (32) ile C.V. (34), sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgayı araya girenler sonlandırdı. İki kişi bölgeden ayrıldı ancak bir süre sonra N.O. ile C.V., yanlarına aldıkları pompalı tüfekle yeniden karşı karşıya geldi. İkili, sokak ortasında birbirlerine ateş açtı. Silahlı kavgaya tarafların yakınları da dahil oldu.

Çıkan arbedede açılan ateşte yoldan geçen ve bakkala ekmek almaya giden N.Ç. (45), karın bölgesinden; kavgaya karışan E.K. (28) ise kolundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Mahallede sıkı güvenlik önlemleri alan polis, birbirlerine ateş açan N.O. ile C.V.'yi olayda kullandıkları tüfeklerle gözaltına aldı. Soruşturmayı genişleten polis, kavgaya karıştığını tespit ettiği 5 kişiyi daha yakaladı. Olay yerinde yapılan incelemede 80 boş kovan bulundu.

Polis, mahallede gece boyunca sıkı güvenlik önlemleri aldı. Gözaltındaki 7 kişiyle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.