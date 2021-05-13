Aslan burcu 17-23 Mayıs haftalık burç yorumları finansal konular ön planda!

17-23 Mayıs haftası Aslan burcunu neler bekliyor? Astrolog Uygur siz internethaber.com okuyucuları için yorumladı.

Haftaya başlarken Ay Yengeç burcunda olacak demek ki biraz kafanızda bir şeyleri büyüteceksiniz. Pazartesi öğleden sonra Ay Aslan burcuna geçiş yapacak ve duygularınızı ifade etmeye başlayacaksınız.

Salı akşamı bir Ay Satürn karşıtlığı yaşanacak buda sizler depresif ve mutsuz yapabilir. Perşembeden cumartesiye kadar Ay Başak burcunda olacak buda demek oluyor ki gündeminiz para olacak!