Yengeç burcu 17-23 Mayıs haftalık burç yorumları gündeminiz para!

17-23 Mayıs haftası Yengeç burcunu neler bekliyor? Astrolog Uygur Gür sizler için yorumladı...

Haftaya başlarken Ay Yengeç burcunda olacak demek ki duygusal olacaksınız bu oldukça dikkat çekiyor. Salı öğleden sonra Ay Aslan burcuna geçiş yapacak yani hafta ortası gündeminiz para!

Salı akşamı bir Ay Satürn karşıtlığı yaşanacak buda sizleri mutsuz ve depresif yapabilir. Perşembeden cumartesiye kadar Ay Başak burcunda buda demek oluyor ki zihniniz oldukça yoğun kararlarınız, planlarınız var.