BIST 1.441
DOLAR 8,50
EURO 10,29
ALTIN 500,91
YEREL

Trabzon'da küçük çocuk bisikletiyle yola fırladı! Bayram günü mucize kurtuluş kamerada

TRABZON'da bisikletiyle karayoluna fırlayan çocuk TIR'ın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Yürekleri ağza getiren kaza, Ramazan Bayramı’nın birinci gününde Akçaabat ilçesinde meydana geldi. Evlerinin altında vakit geçirmek için bisiklet süren Yusuf Duha K. bisikletin kontrolünü kaybedince karayoluna fırladı. Bir anlık dalgınlıkla kendisini karayolunda bulan küçük çocuk, karayolunun sol şeridine kadar ilerledi.

Bu sırada, Ahmet Ercan idaresindeki 53 DY 780 plakalı TIR Trabzon istikametinden Rize istikametine doğru seyir halindeydi.

Bisikletiyle TIR'a yandan çarpan minik Yusuf Duha, bir anda yere düştü. Şans eseri yaralanmayan ve kazadan kıl payı kurtulan küçük çocuk, korku içinde ayağa kalkarak yol kenarında bulunan akrabalarına doğru koşmaya başladı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar panik içinde koşmaya başlarken, TIR sürücüsü uzun süre yaşadığı şaşkınlığı üzerinden atmaya çalıştı.
Olay yerine 112 Acil Sağlık Ekipleri’nin çağrılmasının ardından Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yusuf Duha K.'nın bilincinin açık ve sağlığının yerinde olduğu öğrenilirken, kontrol amaçlı tomografisinin çekildiği bilgisine ulaşıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Akrep 22. bölüm fragmanı
Alev Alev 27. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Kıbrıs 7. bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 59. bölüm fragmanı
Hekimoğlu 50. bölüm fragmanı
Masumiyet 12. bölüm fragmanı
Maraşlı 18. bölüm fragmanı
Uyanış Büyük Selçuklu 32. bölüm fragmanı
Teşkilat 11. bölüm fragmanı
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 64. bölüm fragmanı (Final)
Yorumlar