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Çılbır nasıl yapılır? İşte tarifi...

Protein deposu çılbır'ın nasıl yapılacağını sizler için anlattık. İşte tarifi...

Çılbır tarifi, ister kahvaltı öğünü ister akşam yemeği kurtarıcısı olarak tüketebileceğiniz en doyurucu yemeklerden biri. Çılbır tarifi sayesinde bir anda gelen misafirleri ya da ne pişirsem diye düşündüğünüz bir akşamı kolayca kurtarabileceksiniz. Peki, çılbır nasıl yapılır? İşte çılbır tarifi...

Malzemeler; 3 adet yumurta, 200 gram yoğurt Yeterince tuz, 1 yemek kaşığı sirke, 1 diş sarımsak

Sos için; 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, Yarım tatlı kaşığı ,

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