Üniversitede torpil ifşa oldu! Mikrofonu açık unuttu, yaptığı torpili arkadaşına anlattı

SAKARYA Üniversitesi'nde görevli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Özmen, online derse ara verdiğinde mikrofonunu açık unuttu. Özmen ara sırasında bir öğrenciye staj için nasıl torpil yaptığını arkadaşına anlattı. Özmen'in torpil itirafı saniye saniye kaydedildi.

Sakarya Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) Müdürü olarak görev yapan Prof.Dr. Ahmet Özmen online derste bir skandala imza attı. Özmen, derse ara verdiği esnada mikrofonunu açık bıraktığını fark etmeyerek, bir arkadaşına staj için başvuran öğrenciye yaptığı torpili anlattı. Derse döndüğünde mikrofonunu açık unuttuğunu anlayan Özmen, öğrencilere "Mesele değil, arkadaşlarla görüşüyoruz böyle bazen" diyerek kendisini savunmaya çalıştı.



Sakarya Üniversitesi'nde Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanlığı ve BAUM Müdürlüğü yapan Prof.Dr. Ahmet Özmen uzaktan eğitim verdiği sırada derse 5 dakika ara verdi. Ancak mikrofon açık kaldığı için, ekranda görüntüsü olmasa bile Prof. Özmen'in sesi dersi dinleyenlere ulaştı.

Dayısı bizde profesör

Derse ara verildiği sırada Özmen ve arkadaşı arasında şu diyalog yaşandı:

- Stajlara siz bakıyorsunuz diye bana mail atmış. Burada stajını yapabilirsin ama etrafa yayma dedim. Herkesi almıyorum dedim. Burası güvenli bir yer. Bu çocuk uzaktan öğretim öğrencisiymiş.

- Ben çok bilmiyorum, dayısını biliyorum. Dayısı bizde profesör.

- Ben çok herkesi almıyorum. Benim de yeğenim gelecek, çalışsınlar burada.

-Sen gerekeni yap abi.

- Bizim işimiz bu, öğretmeniz biz

Arkadaşıyla yaptığı konuşmanın ardından mikrofonu kapatmadığını anlayan Özmen, "Mikrofonu kapatmamışız, ama siz de duymuş oldunuz. Mesele değil, arkadaşlarla görüşüyoruz böyle bazen" diye konuştu.