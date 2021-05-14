BIST 1.441
DOLAR 8,43
EURO 10,23
ALTIN 497,96
YEREL

Antalya'da polisin üzerine yürüyen şahıs: Savcı akrabam var

ANTALYA'da rutin trafik kontrollerinde durdurulan motosiklet sürücüsü, kısıtlamayı ihlal ettiği için cezai işleme tabi tutulacağı sırada, trafik polisinin üzerine yürüyüp mukavemet göstererek “Savcı akrabam var” dedi. Bununla da yetinmeyen sürücü, gazetecilerce görüntülendiğini anlayınca kelepçeli halde kaçmaya çalıştı.

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Vatan Bulvarı üzerindeki polis denetim noktasında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre rutin kontrol için durdurulan motosiklet sürücüsü Hüseyin S., kısıtlamayı ihlal ettiği için cezai işleme tabi tutulacağı sırada trafik polisinin üzerine yürüyüp, mukavemet göstererek “Savcı akrabam var” diyerek tehditler savurdu.

O sırada bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi. Hüseyin S. Kelepçelenerek taşıma aracı beklerken görüntü alan gazetecileri görünce olay yerinde koşarak kaçmaya çalıştı. Kaçamadan yakalanan şahıs kendisini yere atarak “Kendimi öldürürüm, çekmesin. Canımı al Allah’ım” diyerek bağırdı.

Gelen taşıma aracı ile işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürülen Hüseyin K’nin motosikleti ise çekici yardımı ile yediemin otoparkına kaldırıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Üniversitede torpil ifşa oldu! Mikrofonu açık unuttu, yaptığı torpili arkadaşına anlattı
Çılbır nasıl yapılır? İşte tarifi...
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Aşılıyım' videosu olay oldu! Gelen tepkiler üzerine silindi
Mehmetçiğin dikkati Doğu Akdeniz'de faciayı önledi! MSB görüntü paylaşarak duyurdu
Taksim'de seyyar satıcı-zabıta arbedesi çıktı o aldırmadan dürümünü yemeye devam etti
Sarıyer’de deniz sefası yaptılar, polisi görünce çıplak çıplak kaçtılar
Trabzon'da küçük çocuk bisikletiyle yola fırladı! Bayram günü mucize kurtuluş kamerada
Akrep 22. bölüm fragmanı
Alev Alev 27. bölüm fragmanı
Camdaki Kız 6. bölüm fragmanı
Yorumlar