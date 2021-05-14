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Erzurum'da ayakkabılarını çıkartıp fırlattılar! İsrail’in saldırılarını lanetlediler

İhlas Haber Ajansı

ERZURUM’da cuma namazının ardından toplanan girişimci dernekler ayakkabılarını fırlatarak İsrail’in saldırılarına tepki gösterdi.

İsrail’in Filistin’deki Müslümanlara yönelik saldırısı devam ederken, alçak saldırıya tepkiler gelmeye devam ediyor. Erzurum Stratejik Girişimci İş Adamları Derneği, İPEKYOLU Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu, Kuzey Doğu Turizm ve Sağlık Derneği, Erzurum Kadın Girişim Derneği, Kadın ve Gençleri Destekleme Derneği üyeleri İsrail’in saldırılarına tepki göstermek üzere bir araya geldiler. 

Cuma namazının ardından Lalapaşa Camisi'nin avlusunda toplanan üyeler İsrail’e tepkilerini dile getirdikleri bildiriyi okudular. Ayakkabılarını çıkarıp fırlatarak İsrail’in saldırılarını lanetlediler. Dernek üyeleri, Filistinli Müslümanlar için dua ettiler.


"Kabul edilemez"
Erzurum Stratejik Girişimci İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Anılcan Alim, İsrail’e tepki gösterdi. “Terör örgütü İsrail var olduğu müddetçe bu coğrafyanın barış ve huzura kavuşması mümkün değildir. Bölgedeki etnik kavgaların, mezhep savaşlarının ve de tüm terör olaylarının kışkırtıcısı İsrail ve Amerika’dır. Bütün Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’nın işgali kabul edilemez. İsra ve Miraç şehri Kudüs’ün işgali kabul edilemez. Etrafı bereketlendirilmiş ve mübarek kılınmış Filistin topraklarının işgali kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

"İşgal adımlarını durdurmaya davet ediyorum"
“Kim hangi kararı alırsa Kudüs sahipsiz değildir. Kudüs Filistin’in başkenti, Müslümanların mukaddes şehridir. Tüm dünyada adaleti ve hukuku savunan herkesi harekete geçmeye ve İsrail’in attığı bu işgal adımlarını durdurmaya davet ediyorum” dedi.

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