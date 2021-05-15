BIST 1.441
DOLAR 8,46
EURO 10,27
ALTIN 501,15
MEDYA

Bozkır Arslanı Celaleddin 1. bölüm fragmanı

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Bozkır Arslanı Celaleddin'in bu hafta yayınlanacak ilk bölümünde neler olacak? Bozkır Arslanı Celaleddin 21 Mayıs 2021 Cuma akşamı ATV'de...

Sultan babası ve babaannesi Türkan Hatun arasındaki nüfuz mücadelesinin zayıflattığı devletini hayatta tutmak için kimliğini gizleyerek Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın huzuruna giren Celaleddin Harzemşah, Cengiz Han'ın ülkesini ele geçirmeyi planladığını anlar.

Cengiz Han'a meydan okuyup ülkesini savunmaya karar veren Celaleddin Harzemşah, Cengiz Han'ın otağında karşılaştığı ve bütün tehlikelere rağmen kaçırıp Gürgenç'e getirdiği güzeller güzeli Kutlu Bike ile birlikte kendini büyük bir mücadelenin ortasında bulur.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Arka Sokaklar 590. bölüm fragmanı
Kağıt Ev 5. bölüm fragmanı
Adana'da 14 yaşındaki Leyla'nın ölümüne neden olan sürücüye 4 buçuk yıl hapis cezası
Erzurum'da ayakkabılarını çıkartıp fırlattılar! İsrail’in saldırılarını lanetlediler
Evlat Nöbeti'ndeki annelerden CHP’li vekile soğuk duş! Kılıçdaroğlu'nun selamını kabul etmiyoruz
Antalya'da polisin üzerine yürüyen şahıs: Savcı akrabam var
Üniversitede torpil ifşa oldu! Mikrofonu açık unuttu, yaptığı torpili arkadaşına anlattı
Çılbır nasıl yapılır? İşte tarifi...
İstanbul'da 15 kişi köşeye sıkıştırıp dehşeti yaşattı! Sonu korkunç bitti
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Aşılıyım' videosu olay oldu! Gelen tepkiler üzerine silindi
Yorumlar