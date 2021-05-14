BIST 1.441
DOLAR 8,46
EURO 10,27
ALTIN 499,83
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesi ile telefon görüşmesi yaptı

Anadolu Ajansı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Gaziantep'te şehit ailesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptırdı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep temasları sırasında geçen aylarda Irak'ın kuzeyindeki Gara'da şehit düşen piyade er Müslüm Altıntaş'ın ailesini ziyaret etti.

Aileye taziyelerini iletip Ramazan Bayramı'nı kutlayan Gül, daha sonra aileyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileye taziyelerini ileterek bayramlarını kutladı.

Görüşme sırasında şehit babası Şevket Altıntaş'ın, "Vatan sağ olsun" diye yanıt verdiği Erdoğan, "Rabb'im inşallah Müslüm evladımızı cennette anne babasıyla kavuştursun" dedi.

Bunun üzerine Şevket Altıntaş, "Şüphesiz inanıyoruz. En büyük desteğimiz de bu. Bunun gururunu yaşıyoruz. Artık bu toprakta da bayrakta da kanım var. Benim için bu söz çok değerli. Bu şeref tek bana değil 7 sülaleme yeter" dedi.

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine 1,5 yıl katılan anne Songül Altıntaş da Erdoğan'ın bayramını kutladı.

Daha sonra şehit er Enes Kaya ile jandarma er Adil Kabaklı'nın da ailelerini ziyaret eden Bakan Gül'e Vali Davut Gül de eşlik etti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Adana'da 14 yaşındaki Leyla'nın ölümüne neden olan sürücüye 4 buçuk yıl hapis cezası
Erzurum'da ayakkabılarını çıkartıp fırlattılar! İsrail’in saldırılarını lanetlediler
Evlat Nöbeti'ndeki annelerden CHP’li vekile soğuk duş! Kılıçdaroğlu'nun selamını kabul etmiyoruz
Antalya'da polisin üzerine yürüyen şahıs: Savcı akrabam var
Çılbır nasıl yapılır? İşte tarifi...
İstanbul'da 15 kişi köşeye sıkıştırıp dehşeti yaşattı! Sonu korkunç bitti
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Aşılıyım' videosu olay oldu! Gelen tepkiler üzerine silindi
Mehmetçiğin dikkati Doğu Akdeniz'de faciayı önledi! MSB görüntü paylaşarak duyurdu
Beşiktaş'ta intihara kalkışan kişiden ilginç istek: Oktay Kaynarca'yı çağırın
Taksim'de seyyar satıcı-zabıta arbedesi çıktı o aldırmadan dürümünü yemeye devam etti
Yorumlar