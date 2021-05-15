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MEDYA

Güldür Güldür Show'da Mustafa Sarıgül taklidi olay oldu! İzleyenler kahkahaya boğuldu

Show TV ekranlarında yayımlanan Güldür Güldür Show, yeni bölümünde Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ü taklit etti.

Show TV ekranlarında yayımlanan Güldür Güldür Show, yeni bölümünde Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ü taklit etti. Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesabından Güldür Güldür ekibine eleştirileri için teşekkür etti. Sarıgül, “Güldür Güldür ekibine teşekkür ederim. Oyuncuların ve senaristlerin fikirlerine, emeklerine sağlık. Eleştirilerinden son derece keyif aldım, özgür Türkiye’yi yeniden inşa etmek için yollardayız” ifadelerine yer verdi.

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