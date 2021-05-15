BIST 1.441
DOLAR 8,46
EURO 10,27
ALTIN 501,15
MAGAZİN

Berfu ve Eser Yenenler takipçilerini kahkahaya boğdular! Video çekerken üstleri ıslandı

Sosyal medya hesabından Berfu Yenenler paylaştığı videoyla takipçilerini güldürdü.

Eser Yenenler ile Berfu Yenenler, sürpriz aşklarını Haziran 2019'da nikah masasına taşımıştı. Çift, aynı yıl ilk oğulları Kuzey'i kucaklarına almıştı. Mart ayında da ikinci oğullarını kucağına alan çift bir kez daha anne-baba olmanın sevincini yaşadı. Kısa süre önce ikinci çocukları dünyaya gelen Eser ve Berfu Yenenler çifti karantina döneminde esprili paylaşımlarına devam ediyor. Çift şimdi de “İdeal karı-koca ilişkimizde bugün” başlığıyla sosyal medyadan eğlenceli bir video yayınladı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Patatesli börek nasıl yapılır çıtır çıtır lezzet!
Gaziantep'te bıçaklı, satırlı kavga! Taş ve sopalar havada uçuştu
ABD'li vekil Temsilciler Meclisi'nde Gazze'de olanları anlatırken gözyaşlarını tutamadı
Gazzeli gencin yıkıldığı an! Şehitleri görüntülerden 2 kardeşisinin cansız bedenini gördü
Sarıyer’de İETT otobüsü alev alev yandı! Boş olması büyük bir faciayı önledi
Son Yaz 19. bölüm fragmanı
Bozkır Arslanı Celaleddin 1. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 590. bölüm fragmanı
Kağıt Ev 5. bölüm fragmanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesi ile telefon görüşmesi yaptı
Yorumlar