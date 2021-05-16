CHP milletvekillerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korsan eylem! '128 milyar dolar nerede?'

CHP milletvekillerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korsan eylem! Köprüye gelip "128 Milyar Dolar nerede" pankartı asan CHP milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Sera Kadıgil ve Mahmut Tanal, polislerle tartıştı.

CHP, 128 milyar dolar nerede kampanyasını korsan eyleme dönüştürdü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne çıkan HP’li milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Sera Kadıgil ve Mahmut Tanal köprünün korkuluklarına dev bir “128 Milyar Dolar Nerede?” pankartı astı. Durumu fark eden Köprüde görevli polis ekipleri CHP’li vekillerin yanına gelerek pankartın kaldırılmasını istedi.

Bunun üzerine CHP’li Başarır, “Bunu 84 milyon için yaptık, sizin için yaptık bunu, geleceğiniz için yaptık” dedi. Polislere tepki gösteren Mahmut Tanal ise “Bunu indirin, sökün, işlem yapın diye bir karar var mı? Yok. Pankartımızı biz birazdan toplarız. İşlem yapın arkadaşlar biz imzada atarız. Biraz dursun biz toplarız” dedi.

CHP’li vekiller daha sonra “128 milyar dolar nerede?” pankartıyla hatıra fotoğrafı çekti, özçekim yaptı. Köprüdeki özçekim fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan CHP’li Başarır, ” Günaydın buradan da soruyoruz 128 milyar dolar nerede?” ifadelerini kullandı.