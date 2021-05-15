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Şeker hastalığına karşı beslenme önerileri

Şeker hastalığına karşı beslenme önerilerini, İnsülin hormonu hakkında önemli bilgileri, açlık krizleri ve önlemenin yollarını Uzm. Dyt. Yağmur Atılgan anlatıyor.

Diyabetli kişilerde beslenme şekerin takibi ve kontrolü açısından yegane önemli konudur. Gün geçtikçe artan şeker hastalığının en önemli sebebi genetik yatkınlığın yanı sıra erken dönemdeki beslenme bozuklukları.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Yağmur Atılgan, Bahar Saygılıer'in konuğu oldu. Şeker hastalığına karşı alınabilecek önlemler, insülin hormonu ve işlevleri, diyabetli kişiler için beslenme tüyolarının konuşulduğu programda, Diyetisyen Yağmur Atılgan, özellikle sıklıkla yapılan hatalara karşı önemli uyarılarda bulundu. 

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