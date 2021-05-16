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500 TL için Survivor Avatar Atakan'ın eşine yaptığı tepki çekti: Eşine ayıp etmiş

'Avatar' lakabıyla bilinen Survivor şampiyonlarından Çağan Atakan Arslan, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile gündem oldu.

Survivor yarışmasıyla şöhreti yakalayan Avatar Atakan lakaplı milli sporcu Atakan Arslan, sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanıyor. Eşi ve oğluyla verdiği mutlu pozları sık sık takipçilerinin beğenisine sunan Atakan, son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Serap Korkmaz ile mutlu bir evlilik sürdüren Atakan Arslan, eşiyle fotoğraf çektirdiği sırada arkadaşının "Serap'ı suya at 500 TL vereceğim" sözlerine kayıtsız kalmadı.

Hiç düşünmeden eşi Serap Korkmaz'ı yanındaki havuza atan Arslan, o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Ünlü çiftin videosu Avatar'ın takipçilerini ikiye böldü. Bazı kullanıcılar "Hiç hoş değil", "Eşine ayıp etmiş", "Komik değil" gibi yorumlarla Atakan Arslan'ı eleştirirken; bazıları da "Eğlenmişler ne var bunda", "Gayet eğlenceli", "Çok tatlılar" şeklinde yorum yaptı.


İntikamını aldı
Korkmaz, paylaşımına; "500 tl verseler de ben yapmazdım , ama sizler ve kendim için bu intikamı almam gerekiyordu. 48 kilo gördün hafife aldın. Kafanda yumurtayı kırdım ama yine insaflıyım deterjanlı suyla temizledim" notunu düştü.

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