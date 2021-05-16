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Bir anda başladı! İstanbul'da mayıs ayında dolu sürprizi

İSTANBUL'da mayıs ayında dolu sürprizi yaşandı. Özellikle Anadolu yakasında etkili olan sağanak yağışın ardından etkili olan dolu sürücülere zor anlar yaşattı.

İstanbul'da sağanak ve dolu etkili oldu. Kentin iki yakasında öğle saatlerinden itibaren yağış etkisini gösterdi.

Çekmeköy'de yaklaşık 45 dakika süren şiddetli sağanağın yanı sıra Taşdelen'de dolu yağdı.

Taşdelen tünelde ve Sancaktepe baraj yolunda yağış anında su birikmesi meydana geldi.

Çekmeköy, Beykoz, Beylikdüzü ve Avcılar'da da yağmur aralıklı olarak sürüyor.

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